ANP Baanwielrenster Van Riessen naar Britse ploeg

LONDEN - Baanwielrenster Laurine van Riessen heeft de overstap gemaakt naar de Britse commerciële ploeg Matrix Pro Cycling. De 29-jarige Zuid-Hollandse voegt zich bij het succesvolle team van onder anderen de olympische kampioenen Laura Kenny en Elinor Barker. De voormalige topschaatsster, die olympisch brons won op de 1000 meter bij Vancouver 2010, wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als baanwielrenster. De Olympische Spelen van Tokio 2020 zijn haar grote doel.

Door ANP - 24-1-2017, 19:50 (Update 24-1-2017, 19:50)

Van Riessen is pas anderhalf jaar volledig gericht op het baanwielrennen. Bij Rio 2016 was ze al op diverse onderdelen actief. Van Riessen gaat de komende jaren als ambassadeur fungeren voor Matrix Fitness in Nederland, België en Luxemburg. Ze kent het bedrijf als sponsor van haar toenmalige schaatsploegen Team Activia en LottoNL-Jumbo.

Van Riessen liet bij de NOS weten dat ze in principe voor haar nieuwe ploeg de wereldbekerwedstrijden gaat rijden. In overleg met bondscoach René Wolff zal ze ook voor het bondsteam uitkomen. Van Riessen blijft eveneens trainen bij Wolff, die spreekt van een mooie kans voor haar.