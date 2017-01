Dimitrov in drie sets langs Goffin

MELBOURNE - Grigor Dimitrov heeft woensdag voor het eerst in zijn tennisloopbaan de halve finales van de Australian Open bereikt. De Bulgaarse speler had in de kwartfinales niet zoveel moeite met zijn Belgische tegenstander David Goffin. Dimitrov, de nummer vijftien van de wereld, won in drie sets van de mondiale nummer elf: 6-3 6-2 6-4.

Door ANP - 25-1-2017, 7:28 (Update 25-1-2017, 7:28)

De beste prestatie tot dusverre in Melbourne voor Dimitrov was het bereiken van de kwartfinale in 2014. Toen verloor de 25-jarige tennisser nog van de Spanjaard Rafael Nadal. Datzelfde jaar bereikte Dimitrov op Wimbledon de halve eindstrijd, waarin hij werd verslagen door de Serviër Novak Djokovic.

Op weg naar zijn eerste finale in een grandslamtoernooi stuit Dimitrov vrijdag in de halve finales op de winnaar van de kwartfinale die later op woensdag gaat tussen de als negende geplaatste Nadal en de als derde gerangschikte Canadees Milos Raonic.