Spurs zijn Aldridge dankbaar

SAN ANTONIO - San Antonio Spurs heeft dinsdag (plaatselijke tijd) in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een kleine overwinning behaald op Toronto Raptors. De Spurs namen in de eerste helft een voorsprong van dertien punten, maar lieten het daarna nog spannend worden en de Raptors kwamen twee minuten voor tijd zelfs even langszij. Het verschil werd kort voor tijd gemaakt: 108-106.

Door ANP - 25-1-2017, 8:23 (Update 25-1-2017, 8:23)

LaMarcus Aldridge had een groot aandeel in de zege. De 31-jarige Amerikaan nam 21 punten voor zijn rekening en scoorde op beslissende momenten. Voor San Antonio Spurs was het de vijfde opeenvolgende zege en voor de Raptors de vierde nederlaag op rij. Kyle Lowry was met dertig punten het meest trefzeker aan de kant van Toronto Raptors.