ANP Jong Oranje tegen Engeland in kwalificatie EK

NYON - Jong Oranje moet in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2019 onder meer zien af te rekenen met Engeland. De Nederlandse voetballers werden donderdag tijdens de loting in Nyon verder gekoppeld aan Oekraïne, Schotland, Letland en Andorra.

Door ANP - 26-1-2017, 10:17 (Update 26-1-2017, 10:17)

Het is nog niet bekend wie Jong Oranje de kwalificatiereeks door moet zien te loodsen. Art Langeler nam in november als interim-bondscoach afscheid. Hij verving sinds eind september Fred Grim, die als assistent van bondscoach Danny Blind bij Oranje aan de slag ging.

Jong Oranje wist zich niet te plaatsen voor het EK van 2017, dat in Polen plaatsvindt. Het EK van 2019 is in Italië.