ANP Luiten baalt van eerste dag in Qatar

DOHA - Golfer Joost Luiten heeft de eerste dag op de Qatar Masters afgesloten met een score van 1 onder par. De Nederlander had voor de eerste rondgang 71 slagen nodig, vooral tot ongenoegen van de golfer zelf. ,,Ik speelde echt slecht'', schreef Luiten donderdag op zijn eigen website. ,,Vooral vanaf de tee was het niet goed'', was hij kritisch op zijn eigen afslagen.

Door ANP - 26-1-2017, 17:17 (Update 26-1-2017, 17:17)

Met zijn score van -1 kwam Luiten op een gedeelde 65e plek in een deelnemersveld van 126. De Welshman Bradley Dredge voert het klassement aan in het toernooi van de Europese tour.

In het windstille Doha was het volgens Luiten ,,prijsschieten''. ,,Twee birdies op een makkelijke dag is gewoon te weinig. Maar morgen is een nieuwe dag met nieuwe kansen en dan moet het een stuk beter.''

Vorig jaar werd Luiten nog dertiende op het toernooi in Qatar. Hij was toen lange tijd op weg naar een topklassering, maar vergooide deze op de slotdag.