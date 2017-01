Belabberde rentree Woods op Amerikaanse Tour

SAN DIEGO - De rentree van golficoon Tiger Woods op de Amerikaanse Tour is donderdag (plaatselijke tijd) uitgelopen op een sof. De 41-jarige golfmiljardair legde zijn eerste ronde van het Farmers Insurance Open in San Diego af in 76 slagen, vier boven par, en vond zichzelf terug op plaats 133 in de tussenstand.

Door ANP - 27-1-2017, 8:15 (Update 27-1-2017, 8:15)

Woods was door rugoperaties meer dan een jaar afwezig. Hij speelde vorig jaar december al wel de Hero World Challenge, maar dat invitatietoernooi maakt geen deel uit van de proftour PGA. Op de golfbaan van Torrey Pines, waar hij in het verleden grote successen boekte, ging het de eerste negen holes nog redelijk, maar hij verprutste het op de terugweg naar het clubhuis. ,,Het was zwaar, ik raakte op tweede negen holes geen bal goed en lag meestal in het hoge gras'', foeterde Woods.

Hij moet vrijdag in de tweede ronde hard werken de cut te halen van het toernooi, dat hij zeven keer won. De Britse olympisch kampioen Justin Rose nam de leiding in het Farmers Insurance met 65 slagen (-7).