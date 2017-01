Brons voor Ter Mors op 1000 meter

BERLIJN - Jorien ter Mors heeft vrijdag bij de vijfde wereldbeker schaatsen in Berlijn brons veroverd op de 1000 meter. De wereldkampioene op deze afstand eindigde in een tijd van 1.15,62. De Amerikaanse Heather Richardson-Bergsma was net iets sneller: 1.15,42. Ook de Japanse Nao Kodaira, eerder op de vrijdagmiddag winnares van de 500 meter, bleef Ter Mors nog net voor: 1.15,49.

Door ANP - 27-1-2017, 17:00 (Update 27-1-2017, 17:00)

Voor Richardson-Bergsma was het dit seizoen haar vierde wereldbekerzege op de 1000 meter. Ze verstevigde in Berlijn haar leidende positie in het klassement.

Marrit Leenstra belandde op de vierde plek (1.15,64). De Friezin klom in de tussenstand naar de derde positie, op 74 punten van Richardson-Bergsma.

Anice Das (1.18,82) en Sanneke de Neeling (1.19,25) eindigden met tegenvallende tijden in de achterhoede.