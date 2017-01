Goud voor Nuis op 1500 meter

BERLIJN - Kjeld Nuis heeft vrijdag tijdens de wereldbeker schaatsen in Berlijn de 1500 meter gewonnen. De 27-jarige rijder van Team LottoNL-Jumbo zegevierde in een tijd van 1.45,94. De Rus Denis Joeskov, wereldkampioen op de schaatsmijl, eindigde als tegenstander van Nuis als tweede in 1.46,03. De Nieuw-Zeelander Peter Michael pakte brons in 1.46,87.

Door ANP - 27-1-2017, 17:32 (Update 27-1-2017, 17:32)

Voor Nuis was het zijn tweede wereldbekerzege op deze afstand in dit seizoen. Bij de vierde wereldbeker vorige maand in Heerenveen was hij eveneens de snelste op de 1500 meter.