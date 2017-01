Mollema neemt de leiding in San Juan

ANP Mollema neemt de leiding in San Juan

ALTO COLORADO - Wielrenner Bauke Mollema heeft vrijdag de leiding genomen in de Ronde van San Juan. De kopman van Trek-Segafredo eindigde als vijfde in de koninginnenrit van de Argentijnse etappekoers, een zware bergrit over 162,4 kilometer met de finish bovenop de Alto Colorado. Mollema moest de ritwinst aan de Portugees Rui Costa laten, maar nam wel de leiderstrui over van Ramunas Navardauskas uit Litouwen.

Door ANP - 27-1-2017, 18:25 (Update 27-1-2017, 18:25)

De Groninger handhaafde zich voorin een elitegroepje, terwijl Navardauskas op de slotklim moest lossen. Costa had op de top van de Alto Colorado drie seconden voorsprong op de Colombiaanse klimmer Rodolfo Torres, die tweede werd. Ricardo Escuela uit Argentinië eindigde als derde, voor de Spanjaard Oscar Sevilla en Mollema.

Met nog twee vlakke etappes te gaan, heeft de Nederlander in het algemeen klassement veertien seconden voorsprong op de veertigjarige Sevilla. Torres staat derde op zestien tellen.