Sister Act deel 28 in finale in Melbourne

MELBOURNE - Rond half tien Nederlandse tijd beginnen Serena en Venus Williams in Melbourne aan hun 28e 'Sister Act' in het mondiale toptennis. Inzet van de befaamde zussenstrijd is de titel bij het Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Serena (35) is de favoriet in de finale. Ze won de laatste twee duels met haar een jaar oudere zus en staat daardoor nu op zestien overwinningen tegenover elf nederlagen in de onderlinge score.

Door ANP - 28-1-2017, 2:36 (Update 28-1-2017, 2:36)

Uitgerekend ook in Melbourne speelden Serena en Venus hun eerste wedstrijd in het WTA-circuit tegen elkaar. In 1998 won de oudste zus destijds in de tweede ronde met 7-6 (4) en 6-1. Venus bood na afloop haar excuses aan haar 'zusje' aan voor de uitschakeling.

Serena mikt in de eindstrijd op haar 23e grandslamtitel. Daarmee zou ze recordhoudster worden in het professionele tijdperk. De jongste Williams deelt het record nu nog met de Duitse oud-speelster Steffi Graf. Met een triomf in de finale neemt Serena Williams ook de eerste plaats op de wereldranglijst weer over van de Duitse Angelique Kerber.