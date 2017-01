Serena: zonder Venus hier niet gestaan

ANP Serena: zonder Venus hier niet gestaan

MELBOURNE - Er waren vele bedankjes in de overwinningsspeech van Serena Williams nadat ze op de Australian Open weer een mijlpaal had bereikt. Met haar 23e gramdslamtitel, na in de finale haar zus Venus te hebben verslagen, werd ze recordhouder sinds de invoering van het professionele tennis. Eén persoon zette ze extra in de schijnwerpers. ,,Dit record had ik zonder Venus nooit bereikt. Ze is mijn inspiratiebron. Zonder haar had ik hier niet gestaan'', sprak Serena mooie woorden over haar één jaar oudere zus.

Door ANP - 28-1-2017, 12:01 (Update 28-1-2017, 12:01)

Venus Williams stond op Wimbledon 2009 voor het laatst in de finale van een grandslamtoernooi. Onder meer een auto-immuunziekte deed haar terugvallen op de wereldranglijst. ,,Ze heeft een geweldige comeback gemaakt'', zei Serena. ,,Hoewel ik dat eigenlijk geen goed woord vind. Ze is nooit weggeweest.'' Venus had even daarvoor haar gevoelens geuit. ,,Jouw zeges waren ook altijd mijn zeges. Als ik er niet kon zijn, deed jij het voor mij'', sprak ze haar zus toe.