Gut nadert Shiffrin in wereldbeker

CORTINA D'AMPEZZO - De Zwitserse skiester Lara Gut heeft zaterdag in Cortina d'Ampezzo een afdaling om de wereldbeker gewonnen. Gut verkleinde daarmee haar achterstand op Mikaela Shiffrin in het algemene wereldbekerklassement tot 30 punten. Op de Tofana-piste eindigde de Italiaanse Sofia Goggia met een achterstand van slechts 0,05 seconde als tweede. Lindsey Vonn kwam ten val, dat was de Amerikaanse vrijdag in de training ook al overkomen.

Door ANP - 28-1-2017, 12:29 (Update 28-1-2017, 12:29)

De Sloveense Ilka Stuhec werd derde en behield daarmee de leiding in het klassement op de afdaling.