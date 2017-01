Veldrijdster Worst pakt wereldtitel beloften

BIELES - Annemarie Worst heeft zaterdag in het Luxemburgse Bieles de wereldtitel veldrijden veroverd bij de beloften. De 21-jarige renster uit Nunspeet hield de Amerikaanse Ellen Noble en de Britse Evie Richards achter zich.

Door ANP - 28-1-2017, 14:27 (Update 28-1-2017, 14:27)

Worst profiteerde van een foutje in de slotronde van Noble op het gladde parcours. ,,Het was enorm lastig, je moest zo gefocust blijven. Maar het is gelukt. Ik dacht met Noble voor me: zij kan ook fouten maken. Daar ben ik op blijven loeren. Dit zijn de omstandigheden waar ik van houd.''

Worst droeg haar zege op aan de in 2014 na een val tijdens een mountainbikewedstrijd overleden wielrenster Annefleur Kalvenhaar. ,,Ze was een vriendin van me.''