ANP Reichelt wint tweede afdaling op Kandahar

GARMISCH-PARTENKIRCHEN - Hannes Reichelt heeft zaterdag de afdaling om de wereldbeker op de Kandahar-piste van Garmisch-Partenkirchen gewonnen. De Oostenrijkse skiër hield de Italiaan Peter Fill net achter zich. Het verschil tussen beiden bedroeg 0,16 seconde. Derde werd de Zwitser Beat Feuz.

Door ANP - 28-1-2017, 14:37 (Update 28-1-2017, 14:37)

In tegenstelling tot vrijdag, toen de Amerikaan Travis Ganong won, waren er geen zware valpartijen op de Kandahar. Die wedstrijd was de vervanger voor de afdaling van Wengen, die op 14 januari wegens hevige sneeuwval niet doorging.

In de algemene wereldbekerstand verandert er weinig, de Oostenrijker Marcel Hirscher blijft ruim leider, voor de Noor Henrik Kristoffersen en de Fransman Alexis Pinturault. In de WB-stand op de afdaling wipt Fill over de Noor Kjetil Jansrud - zaterdag vijfde - naar de eerste plaats.