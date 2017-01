WK vrouwenhandbal in 2021 in Spanje

ANP WK vrouwenhandbal in 2021 in Spanje

PARIJS - Het internationaal handbalverbond (IHF) heeft het WK voor vrouwen in 2021 aan Spanje toegewezen. Het is de eerste keer dat het Zuid-Europese land deze wereldtitelstrijd mag organiseren.

Door ANP - 28-1-2017, 18:42 (Update 28-1-2017, 18:42)

Twee jaar later, in 2023, wordt het WK in drie landen afgewerkt: Denemarken, Noorwegen en Zweden. Het WK vindt dit jaar in Duitsland plaats. In 2019 is Japan het gastland. De Nederlandse vrouwenploeg eindigde in december 2015 bij het WK in Denemarken als tweede, achter Noorwegen.