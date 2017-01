Arndt bezorgt Sunweb eerste zege in 2017

ANP Arndt bezorgt Sunweb eerste zege in 2017

GEELONG - De Duitse wielrenner Nikias Arndt van Team Sunweb heeft zondag in Geelong de Cadel Evans Great Ocean Race gewonnen. De Duitser uit de ploeg van Wilco Kelderman was na 174 kilometer de snelste in een massasprint. Het is de eerste zege dit seizoen voor de ploeg van teambaas Iwan Spekenbrink

Door ANP - 29-1-2017, 7:09 (Update 29-1-2017, 7:09)

Arndt troefde de Australiër Simon Gerrans van Orica-Scott af. Vlak daarvoor had hij een andere Australiër, Cameron Meyer van de Australische ploeg Korda Mentha Real Estate, bijgehaald. Robert Gesink van Team LottoNL-Jumbo was op de elfde plek de beste Nederlander.