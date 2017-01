Stuhec beste op super-G in Cortina

CORTINA D'AMPEZZO - Skiester Ilka Stuhec heeft zondag in Cortina d'Ampezzo een super-G om de wereldbeker gewonnen. De Sloveense hield de Italiaanse Sofia Goggia achter zich. Beide skiesters stonden zaterdag na de afdaling in het Italiaanse skioord ook al op het podium, toen vergezeld door winnares Lara Gut uit Zwitserland. Goggia was beide dagen de nummer twee. De Oostenrijkse Anna Veith-Fenninger werd ditmaal derde.

Door ANP - 29-1-2017, 13:31 (Update 29-1-2017, 13:31)

Voor Veith was het de eerste keer dat ze het podium bereikte na haar comeback na ruim een jaar blessureleed. Het was haar zevende wedstrijd van het seizoen.