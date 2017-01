Delaveau pakt hoofdprijs Jumping Amsterdam

AMSTERDAM - De Franse springruiter Patrice Delaveau heeft zondag de hoofdprijs gepakt bij Jumping Amsterdam. Op de rug van zijn paard Lacrimoso 3 was hij niet alleen foutloos in de Grote Prijs, maar ook verreweg de snelste in de barrage. Delaveau incasseerde ruim 26.000 euro met zijn overwinning.

Door ANP - 29-1-2017, 18:38 (Update 29-1-2017, 19:20)

De Belg Pieter Devos (Dream of India Greenfield) eindigde als tweede, de Ier Dermott Lennon (Loughview Lou-Lou) werd derde. Ben Schröder was de beste Nederlander op de vijfde plaats. Hij liet in de barrage alle balken liggen met Davino Q, maar was van alle foutloze ruiters de langzaamste.

Ruben Romp (Teavanta Li) en Frank Schuttert (Chianti's Champion), de overige twee Nederlanders in de barrage, maakten ieder een springfout en eindigden respectievelijk als zesde en zevende.

Delaveau startte als laatste van de negen combinaties in de finale en hij joeg zijn paard als een razende over de hindernissen. Met een tijd van 37,14 als gevolg, anderhalve seconde sneller dan Devos.

Schröder was al dik tevreden met het bereiken van de barrage. De Twent liet zich verrassen door Davino Q. ,,Dit was pas onze eerste wedstrijd op dit niveau. Ik had niet verwacht dat we al foutloos zouden zijn in een rubriek met zulke hoge hindernissen (1,60 meter). Ik ben heel content met de stijgende lijn die Davino Q maakt. Hij heeft een heel ruime galop en daardoor kregen we in de barrage niet altijd mooie afstanden, maar de vijfde plaats is gewoon heel mooi'', aldus de oudere broer van olympisch medaillewinnaar Gerco Schröder.