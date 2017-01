El Ahmadi met Marokko klaar op Afrika Cup

PORT-GENTIL - Feyenoord kan Karim El Ahmadi komende week weer begroeten in Rotterdam. De Marokkaanse middenvelder werd zondag met zijn land uitgeschakeld in de kwartfinale van het toernooi om de Afrika Cup. De ploeg van bondscoach Hervé Renard verloor het Noord-Afrikaanse duel met Egypte met 1-0, door een doelpunt kort voor tijd van Mahmoud Kahraba.

Door ANP - 29-1-2017, 22:01 (Update 29-1-2017, 22:12)

De invaller bij Egypte brak de ban in de 87e minuut uit een hoekschop, waarbij hij El Ahmadi aftroefde. De Marokkaanse middenvelder zal zich daarom komende week weer in Rotterdam-Zuid melden bij trainer Giovanni van Bronckhorst. Die kan zijn belangrijke kracht zondag weer opstellen in de lastige uitwedstrijd tegen FC Twente.

Marokko kreeg tijdens de kwartfinale op het slecht bespeelbare veld in Port-Gentil een paar grote kansen. Zo schoot Mbark Boussoufa op de lat en verzuimde spits Aziz Bouhaddouz de bal op een meter van het doel in te tikken. Aan de andere kant was Egypte twee keer gevaarlijk via sterspeler Mohamed Salah, die steeds stuitte op de Marokkaanse doelman Munir Mohand. Invaller Kahraba schoot zijn land naar de halve finale, waarin het Burkina Faso van Ajacied Bertrand Traoré woensdag de tegenstander is. De andere finalist komt uit het duel tussen Kameroen en Ghana.

De 44-jarige keeper Essam El Hadary van Egypte heeft nog altijd geen doelpunt tegen gekregen op het toernooi in Gabon. De veteraan begon de Afrika Cup als reserve, maar kwam al tijdens de eerste groepswedstrijd tegen Mali zijn geblesseerd geraakte concurrent aflossen. El Hadary won de Afrika Cup al vier keer met zijn land, voor het laatst in 2010.