ANP Altidore jubileert in Amerikaans elftal

SAN DIEGO - Jozy Altidore heeft zijn honderdste interland voor de Verenigde Staten niet kunnen opluisteren met een doelpunt. In de oefenwedstrijd zondagavond in San Diego tegen Servië viel zelfs geen enkele treffer (0-0). Bij de Amerikaanse voetbalploeg keerde Bruce Arena terug als bondscoach op de bank. De 65-jarige Arena, eerder tussen 1998 en 2006 al bondscoach, volgde eind vorig jaar de ontslagen Jürgen Klinsmann op.

Door ANP - 30-1-2017, 7:57 (Update 30-1-2017, 7:57)

Altidore trad in San Diego toe tot de 'club van honderd'. De 27-jarige spits van Toronto FC, die tussen 2011 en 2013 een trefzekere periode beleefde bij AZ, debuteerde in 2007 in de nationale ploeg. Alleen Landon Donovan was jonger toen hij zijn honderdste interland voor de Amerikanen speelde. Altidore maakte 37 doelpunten voor zijn land. Gezien zijn leeftijd kan hij op jacht gaan naar het interlandrecord van Cobi Jones, die liefst 167 keer uitkwam voor 'Team USA'.