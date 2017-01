Marijne bondscoach van hockeysters India

ROSMALEN - Sjoerd Marijne keert als bondscoach terug in de hockeywereld. De 42-jarige Brabander krijgt de vrouwen van India onder zijn hoede. Marijne gaat een contract ondertekenen tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, bevestigde hij maandag na berichtgeving vanuit het Aziatische land.

,,Zodra ik mijn contract opgestuurd heb gekregen, ga ik een visum aanvragen en kan ik naar India'', zei Marijne. De oud-hockeyer van Den Bosch werd in september 2015 ontslagen als bondscoach van de Nederlandse hockeysters. Marijne had Oranje slechts een jaar onder zijn hoede als opvolger van Max Caldas, die na het gewonnen WK in eigen land overstapte naar de mannen. Met Alyson Annan als bondscoach moesten de hockeysters in Rio genoegen nemen met zilver.

In India krijgt Marijne de kans op eerherstel. ,,De Indiase vrouwen staan op de twaalfde plek van de wereldranglijst en willen omhoog, dat lijkt me duidelijk. De Spelen zijn het doel. Tokio is nog ver weg, maar tegelijkertijd ook al weer dichtbij. We gaan hard aan de slag.'' India was ook van de partij bij Rio 2016, maar werd in de groepsfase laatste met slechts één punt.

Marijne wordt de tweede Nederlandse bondscoach in het hockeygekke land, waar Roelant Oltmans de mannen onder zijn hoede heeft. ,,Het contact is ook via Roelant ontstaan'', aldus de Brabander, die voor zijn periode bij de Nederlandse hockeysters onder meer de mannenteams van Amsterdam, Oranje Zwart en Jong Oranje (mannen én vrouwen) trainde.

Eind vorig jaar proefde Marijne al van de Aziatische cultuur toen hij een Chinees mannenteam begeleidde tijdens een nationaal toernooi. ,,Aziaten trainen bijzonder hard, zijn leergierig en willen altijd doorgaan.''