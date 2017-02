Démare sprint naar zege in Ster van Bessèges

BEAUCAIRE - Arnaud Démare heeft woensdag de eerste etappe in de Ster van Bessèges gewonnen. De Fransman van FDJ was in de massasprint Alexander Kristoff uit Noorwegen (Katoesja-Alpecin) te snel af. De Belg Roy Jans werd derde. Démare is ook de eerste leider in het klassement.

Door ANP - 1-2-2017, 16:49 (Update 1-2-2017, 16:49)

Aan de Ster van Bessèges doen geen Nederlandse ploegen mee. Daardoor stonden alleen de Nederlandse renners Wesley Kreder van Wanty-Groupe Gobert en Davy Gunst van An Post Chain Reaction aan de start. Zij speelden geen rol van betekenis.

De Ster van Bessèges bestaat uit vijf etappes. Donderdag volgt in Frankrijk opnieuw een vlakke rit. Daarna volgen drie dagen met klimwerk.