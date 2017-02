Van der Poel zonder pech naar zege

MALDEGEM - Veldrijder Mathieu van der Poel heeft woensdag de vele frustraties over zijn gemiste wereldtitel enigszins van zich afgeschud. De Nederlandse kampioen won met overmacht de elfde editie van de Parkcross in Maldegem. Hij nam meteen na de eerste ronde een kleine voorsprong, die hij daarna gestaag uitbouwde.

Door ANP - 1-2-2017, 17:02 (Update 1-2-2017, 17:02)

Met een vrijwel schoon shirt haalde Van der Poel onbedreigd de finish. Zijn marge met nummer twee Michael Vanthourenhout uit België, de titelhouder, bedroeg ongeveer een minuut. Diens landgenoot Tim Merlier eindigde als derde.

Wout van Aert, die zondag in Luxemburg ten koste van de onfortuinlijke Van der Poel de wereldtitel veroverde, kwam als vierde over de finish. De Belg zei voor de start dat hij een beetje vermoeid was na het uitgebreid vieren van zijn WK-goud.

Van der Poel beleefde een dramatisch WK. Door liefst vier lekke banden moest hij genoegen nemen met zilver. Dat leidde tot emotionele reacties bij de Nederlander, die woensdag zonder pech een klein beetje wraak kon nemen.