Judocoach Van der Ham kiest voor België

ANP Judocoach Van der Ham kiest voor België

ROTTERDAM - Judocoach Mark van der Ham treedt in dienst van de Vlaamse judofederatie (VJF). De 39-jarige trainer gaat de Belgische talenten klaarstomen voor onder meer de Olympische Spelen van Tokio 2020. Hij wilde zijn contract bij de Nederlandse judobond niet meer verlengen.

Door ANP - 1-2-2017, 17:41 (Update 1-2-2017, 17:41)

Onder leiding van Van der Ham behaalde Anicka van Emden olympisch brons bij Rio 2016. Dat was de enige medaille voor de Nederlandse judoploeg bij de Zomerspelen in Brazilië.

Van der Ham werkte vanuit Rotterdam tevens samen met onder anderen Marhinde Verkerk, Roy Meyer, Guusje Steenhuis en Juul Franssen. De laatste kwam in januari in conflict met de Nederlandse judobond, die de 27-jarige judoka uit de nationale topsportselectie zette omdat ze vanwege haar studie niet alle trainingen centraal op Papendal kan volgen. Die kwestie is na interventie van onder meer de atletencommissie van sportkoepel NOC*NSF nog niet opgelost.