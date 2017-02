Zusjes Williams laten duel Fed Cup schieten

WHITE PLAINS - Serena en Venus Williams doen over anderhalve week niet mee in de wedstrijd tegen Duitsland in de Fed Cup. Beide Amerikaanse tennissters ontbreken op de woensdag gepresenteerde lijst van bondscoach Kathy Rinaldi. Serena (35 jaar) en Venus (36 jaar) nemen na hun finale op de Australian Open, die Serena zaterdag won, even rust.

Door ANP - 1-2-2017, 18:17 (Update 1-2-2017, 18:17)

De Amerikaanse tennisselectie voor het duel in de kwartfinale van de wereldgroep bestaat nu uit Coco Vandeweghe (die de halve eindstrijd bereikte in Melbourne), Bethanie Mattek-Sands, Alison Riske en Shelby Rodgers. Bij Duitsland ontbreekt Angelique Kerber, de nummer twee van de wereld.

De Nederlandse tennissters spelen in een van de andere kwartfinales van de wereldgroep, op 11 en 12 februari, in Minsk tegen Wit-Rusland.