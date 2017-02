Keepster Sombroek stopt bij Oranje

ANP Keepster Sombroek stopt bij Oranje

NIEUWEGEIN - Keepster Joyce Sombroek (26) houdt het bij Oranje voor gezien. Na ruim honderd interlands moet ze door slijtage aan haar heup afscheid nemen van het internationale topniveau. ,,Ik kies nu voor mijn gezondheid'', liet Sombroek donderdagavond op hockey.nl weten.

Door ANP - 3-2-2017, 0:01 (Update 3-2-2017, 0:01)

Sombroek nam de afgelopen maanden rust en ging reizen en co-schappen lopen in Australië. De klachten aan haar heup verminderden echter niet. Ze besloot daarom te stoppen als international. Ook wil Sombroek meer tijd gaan besteden aan haar studie geneeskunde. ,,Dat heeft niet de doorslag gegeven, maar het speelt wel mee.''

Sombroek debuteerde in 2010 in Oranje. Ze won met de Nederlandse ploeg alle hoofdprijzen in het internationale tophockey en werd twee keer uitgeroepen tot beste keepster van de wereld. ,,Ik kan terugkijken op een ontzettend mooie carrière, waarin we samen veel hebben gewonnen. Ik ben heel trots.''

Na Rio 2016 (zilver) bedankten onder anderen Maartje Paumen, Naomi van As en Ellen Hoog al voor Oranje.