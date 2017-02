Varenhorst gaat verder met Van Garderen

NIEUWEGEIN - Beachvolleyballer Christiaan Varenhorst heeft in Maarten van Garderen een nieuwe teamgenoot gevonden, meldde de volleybalbond vrijdag. Varenhorst speelde tot en met de Olympische Spelen in Rio de Janeiro samen met Reinder Nummerdor, die daarna een punt achter zijn carrière zette. Van Garderen volleybalt gewoonlijk in de zaal en maakt nu de overstap naar het zand. Na het clubseizoen sluit hij direct aan bij de nationale selectie.

Door ANP - 3-2-2017, 16:10 (Update 3-2-2017, 16:10)

De 27-jarige Van Garderen speelt al jaren professioneel volleybal in het buitenland. Momenteel komt hij in de Italiaanse competitie uit voor Bunge Ravenna. Eerder speelde hij in Frankrijk en Duitsland. Als volleyballer maakte hij in 2012 zijn debuut voor Oranje en speelde 115 interlands.

Varenhorst en Van Garderen spelen hun eerste wedstrijd waarschijnlijk in mei bij het World Tour toernooi in Rio.