ANP Shuai Peng en Svitolina in finale Taipei

TAIPEI - De Oekraïense tennisster Elina Svitolina neemt het zondag in de finale van het toernooi van Taipei op tegen de Chinese Shuai Peng. Svitolina, de nummer 13 van de wereld en als eerste geplaatst in de Taiwanese hoofdstad, versloeg zaterdag in haar halve finale de Luxemburgse Mandy Minella in twee sets: 6-3 6-2.

Door ANP - 4-2-2017, 11:31 (Update 4-2-2017, 11:31)

Peng was in haar partij te sterk voor de Tsjechische Lucie Safarova: 6-4 6-2. Voor Svitolina kan het haar vijfde WTA-titel in het enkelspel worden. Peng heeft er vooralsnog twee achter haar naam staan.