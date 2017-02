Tweede ritzege Démare in Bessèges

LAUDUN L'ARDOISE - De Franse wielrenner Arnaud Démare heeft zaterdag de vierde etappe gewonnen in de Ster van Bessèges. Hij was de sterkste in de massaspurt na een rit van 152,9 km tussen Chusclan en Laudun-l'Ardoise. Démare troefde de Noor Alexander Kristoff en zijn landgenoot Christophe Laporte af.

Door ANP - 4-2-2017, 18:45 (Update 4-2-2017, 18:45)

Démare boekte zijn tweede dagsucces in de korte Franse etappekoers. Hij was ook al de snelste in de eerste etappe. De Ster van Bessèges eindigt zondag met een individuele tijdrit over 11,9 kilometer. De Fransman Lilian Calmejane draagt de leiderstrui. Hij verdedigt een voorsprong van zeventien seconden op de Deen Mads Würtz Schmidt.