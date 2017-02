Bosnië tegenstander van Nederland in Daviscup

LONDEN - Bosnië-Herzegovina is in april de tegenstander van Nederland in de Daviscup. De Bosnische tennissers staan in de eerste ronde in de Europees/Afrikaanse zone Groep 1, één niveau onder de wereldgroep, tegen Polen na twee speeldagen met 3-0 voor en zijn daardoor al zeker van de zege.

Door ANP - 4-2-2017, 18:55 (Update 4-2-2017, 18:55)

Nederland had een bye voor de eerste ronde. De ploeg van Paul Haarhuis, die begin dit jaar Jan Siemerink opvolgde als bondscoach, strijdt van 7 tot en met 9 april met Bosnië-Herzegovina om een ticket voor de wereldgroep in 2018.