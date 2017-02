Verstegen weer onder EK-limiet 800 meter

REYKJAVIK - Atlete Sanne Verstegen heeft zaterdag voor de tweede keer de limiet voor de EK indoor op de 800 meter geslecht. De Castricumse eindigde als derde bij wedstrijden in Reykjavik in een tijd van 2.02,99. Dat was precies één honderdste onder de vereiste tijd van 2.03,00 voor deelname aan de Europese titelstrijd begin maart in Belgrado. Verstegen kwalificeerde zich voor de EK eind vorige maand in het Franse Reims met 2.02,93.

Door ANP - 4-2-2017, 22:08 (Update 4-2-2017, 22:08)

Hordeloopster Sharona Bakker naderde de limiet van de 60 meter horden. Ze eindigde in het Franse Mondeville als tweede in 8,14 achter de Oekraïense Hanna Platitsina. De limiet voor Belgrado staat op 8,10. Solomon Bockarie kwam dicht bij de limiet op de 60 meter. De sprinter won de B-finale in 6,69, terwijl 6,66 vereist is voor de EK.

Ignisious Gaisah deed bij de meeting van de World Indoor Tour in Karlsruhe een poging zich te kwalificeren bij het verspringen. Hij kwam met een sprong van 7,26 meter niet in de buurt van de vereiste 7,90. Melissa Boekelman eindigde bij het kogelstoten als vierde met 17,19 . Ze is al zeker van Belgrado.