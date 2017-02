Svitolina maakt favorietenrol in Taipei waar

ANP Svitolina maakt favorietenrol in Taipei waar

TAIPEI - De Oekraïense tennisster Jelina Svitolina heeft zondag haar favorietenrol op het WTA-toernooi van Taipei helemaal waargemaakt. De als eerste geplaatste Svitolina was in de finale in de hoofdstad van Taiwan te sterk voor de Chinese Shuai Peng. Na ruim een uur spelen was het 6-3 6-2 voor de 22-jarige Oekraïense.

Door ANP - 5-2-2017, 11:29 (Update 5-2-2017, 11:29)

Voor Svitolina, de nummer 13 van de wereld, is het de vijfde WTA-titel uit haar carrière. Eerder schreef ze de toernooien van Bakoe (2013, 2014), Marrakech (2015) en Kuala Lumpur (2016) op haar naam.