Van der Poel troeft Van Aert opnieuw af

ANP Van der Poel troeft Van Aert opnieuw af

HOOGSTRATEN - Veldrijder Mathieu van der Poel heeft zondag opnieuw wereldkampioen Wout van Aert afgetroefd. Nadat de Nederlander zaterdag al de beste was in de Krawatencross, nota bene in Van Aerts woonplaats Lille, zegevierde Van der Poel zondag in een cross uit de Superprestigereeks in Hoogstraten. Het was zijn negentiende overwinning van het seizoen.

Door ANP - 5-2-2017, 16:21 (Update 5-2-2017, 16:21)

Van Aert, die vorige week in Luxemburg Van der Poel van de wereldtitel afhield, werd nog wel tweede voor zijn landgenoot Kevin Pauwels.

Bij de vrouwen ging de zege naar Sophie de Boer, die eerder al winnares werd van de wereldbeker. De in Enschede opgegroeide renster hield de Britse Helen Wyman en de Belgische Ellen van Loy achter zich. Bij de beloften was kersvers wereldkampioen Joris Nieuwenhuis opnieuw een klasse apart.