Veith-Fenninger zonder verwachtingen naar WK

SANKT MORITZ - Tweevoudig wereldkampioene Anna Veith-Fenninger start dinsdag als titelverdedigster op de super-G bij de wereldkampioenschappen ski in Sankt Moritz. ,,Ik heb geen verwachtingen'', meldde de 27-jarige Oostenrijkse maandag in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Veith, die onder haar meisjesnaam Fenninger twee keer de algemene wereldbeker veroverde, is net hersteld van een zware knieblessure. Met de super-G, waarop Veith ook regerend olympisch kampioene is, begint dinsdag de mondiale titelstrijd.

Door ANP - 6-2-2017, 11:55 (Update 6-2-2017, 12:22)

,,Voor mij is het al een succes dat ik erbij ben en dat ik de afgelopen maanden naar een niveau ben gegroeid dat ik hier misschien mee kan doen om de prijzen'', vertelde ze. ,,Ik heb alles bereikt in mijn loopbaan. Alles wat nu nog volgt beschouw ik als een cadeau.'' Veith pakte twee jaar geleden in Vail en Beaver Creek het goud op de super-G en de reuzenslalom en zilver op de afdaling.

In oktober 2015 scheurde ze zo'n beetje alles af in haar rechterknie bij een val tijdens een training. Het herstel vergde veertien maanden. Eind december maakte ze haar rentree, waarna een maand later haar eerste podiumplaats volgde. Veith werd ruim een week geleden derde op een super-G om de wereldbeker in Cortina d'Ampezzo.