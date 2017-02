Voorwaardelijke celstraf 'wegpiraat' Rodman

SAN FRANCISCO - Voormalig basketbalvedette Dennis Rodman heeft een voorwaardelijke celstraf van drie jaar gekregen voor een verkeersovertreding. De excentrieke Amerikaan, die zijn gloriejaren in de NBA beleefde bij Chicago Bulls aan de zijde van Michael Jordan, veroorzaakte vorig jaar een ongeluk door op de verkeerde weghelft van een snelweg in Californië te rijden.

Door ANP - 7-2-2017, 7:44 (Update 7-2-2017, 7:44)

Een tegenligger moest daardoor uitwijken en knalde in de betonnen muur langs de weg. Rodman (55) was al verdwenen toen de politie arriveerde. Toen hij later alsnog werd opgezocht door de agenten, loog Rodman aanvankelijk over wat er was gebeurd.

De Amerikaan kreeg een voorwaardelijke celstraf, een taakstraf van 30 uur en moet 500 dollar doneren aan een fonds voor slachtofferhulp. Volgens de advocaat van de oud-topbasketballer was Rodman op de verkeerde weghelft beland omdat de verkeersborden onduidelijk waren. De rechter veroordeelde de vijfvoudig NBA-kampioen eerder al twee keer voor het rijden onder invloed.