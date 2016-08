PSV nog niet met Siem de Jong

ANP PSV nog niet met Siem de Jong

EINDHOVEN - Siem de Jong komt dit weekeinde zeer waarschijnlijk nog niet in actie voor PSV. De van Newcastle United overgenomen middenvelder trainde vrijdag weliswaar volledig mee met de selectie, maar coach Phillip Cocu is niet van plan hem zondag tegen FC Groningen al op te stellen.

Door ANP - 26-8-2016, 15:32 (Update 26-8-2016, 15:32)

Cocu sprak wel de verwachting uit dat De Jong na de interlandperiode van begin september zijn eerste speelminuten voor PSV gaat maken.

Jürgen Locadia trainde daarentegen apart. ,,Dat was uit voorzorg'', aldus Cocu, die verwacht dat de aanvaller voor de ontmoeting met Groningen beschikbaar is.