ANP Rosicky terug naar Sparta Praag

PRAAG - De Tsjechische voetbalinternational Tomas Rosicky keert na vijftien jaar terug bij Sparta Praag, de club waar hij in 1998 zijn profcarrière begon. De 35-jarige middenvelder komt over van Arsenal, waar zijn contract deze zomer afliep.

Door ANP - 30-8-2016, 11:37 (Update 30-8-2016, 11:37)

Rosicky voetbalde de afgelopen tien jaar bij de Engelse club. In zijn laatste seizoen waren hem door blessures nauwelijks speelminuten gegund. De technisch begaafde speler was ook jarenlang de aanvoerder van het Tsjechische elftal. Hij kwam in juni nog in actie op het EK, maar ook daar raakte hij geblesseerd.