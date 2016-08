FC Utrecht lijft Van der Meer in

UTRECHT - FC Utrecht heeft woensdag voor het sluiten van de transfermarkt Robin van der Meer losgeweekt bij Go Ahead Eagles. De 21-jarige verdediger heeft een contract voor vier seizoenen getekend, meldde de club uit de Domstad.

Door ANP - 31-8-2016, 13:50 (Update 31-8-2016, 13:50)

Van der Meer genoot zijn jeugdopleiding bij ADO Den Haag, maar maakte bij Go Ahead zijn debuut in het betaald voetbal. De linksbenige verdediger speelde afgelopen seizoen een belangrijke rol bij de promotie naar de eredivisie van de ploeg uit Deventer.

,,Robin is een speler die over de kwaliteiten beschikt die wij zoeken in het profiel van een verdediger. Hij is robuust, sterk in duels en snel'', aldus technisch manager Erik ten Hag van FC Utrecht.