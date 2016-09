Zwitsers openen strafzaak tegen Beckenbauer

ANP Zwitsers openen strafzaak tegen Beckenbauer

ZÜRICH - Justitie in Zwitserland heeft een strafzaak geopend tegen de Duitse voetballegende Franz Beckenbauer en drie andere leden van het organisatiecomité dat het WK van 2006 naar Duitsland haalde. De aanklachten zijn niet mals: fraude en witwassen van geld bij de toewijzing van de eindronde. Beckenbauer was destijds de voorzitter van het organisatiecomité.

Door ANP - 1-9-2016, 13:11 (Update 1-9-2016, 15:13)

Het Zwitserse federaal parket bevestigde donderdag dat een publicatie in het tijdschrift Der Spiegel de aanleiding is voor het onderzoek. Het betreft een reeks dubieuze betalingen ter hoogte van 10 miljoen Zwitserse frank tussen 2002 en 2005. De drie andere verdachten zijn Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach en Horst Rudolf Schmidt.

Over die beruchte geldstroom is de afgelopen jaren al veel te doen geweest en het leidde eerder tot verdenkingen aan het adres van 'Der Kaiser'. Uit een rapport dat begin maart verscheen bleek dat er destijds verschillende dubieuze betalingen zijn gedaan via rekeningen van Beckenbauer, Adidas-topman Robert Louis-Dreyfus en een Zwitsers advocatenkantoor.

Ontkend

Na diverse transacties was 10 miljoen Zwitserse frank (destijds 6,7 miljoen euro) overgemaakt naar een bedrijf in Qatar. Eigenaar van dat bedrijf was Mohamed Bin Hammam, een voormalig vicevoorzitter van de FIFA die levenslang is geschorst wegens omkoping.

Het rapport kon niet aantonen dat met de verdachte betalingen stemmen waren gekocht om het WK binnen te halen. De wereldvoetbalbond FIFA zag wel aanleiding een eigen onderzoek te starten en schorste in juli nog Niersbach, oud-voorzitter van de Duitse voetbalbond, voor een jaar.

Beckenbauer heeft tot nog toe altijd ontkend dat hij onrechtmatige handelingen heeft verricht in de periode dat hij het WK voor Duitsland moest binnenhalen. De voormalige libero van 'Die Mannschaft' kreeg al wel een boete en een berisping van de FIFA, omdat hij indertijd niet wilde meewerken aan een onderzoek naar misstanden bij de toewijzing.