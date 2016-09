Oranje onder Blind: vierde nederlaag thuis

ANP Oranje onder Blind: vierde nederlaag thuis

EINDHOVEN - Het Nederlands elftal heeft donderdag ook de vierde interland in eigen land onder bondscoach Danny Blind verloren. Na IJsland, Tsjechië en Frankrijk was in Eindhoven Griekenland met 2-1 te sterk voor Oranje. Alle wedstrijden in eigen land onder leiding van Blind leverden zodoende een nederlaag op.

Door ANP - 1-9-2016, 23:26 (Update 1-9-2016, 23:26)

De 55-jarige trainer schoof vorig jaar door naar de positie van bondscoach, nadat Guus Hiddink was ontslagen door de KNVB. Blind begon met een zeperd in Amsterdam tegen IJsland (0-1) en verloor een paar dagen later ook bij Turkije (3-0). De laatste EK-kwalificatiewedstrijd in oktober tegen Tsjechië, ook in Amsterdam, leverde weer een nederlaag op (2-3). In maart verloor het Oranje van Blind in het stadion van Ajax ook de oefeninterland tegen Frankrijk (2-3).

Daarna leverden vier oefeninterlands drie zeges en één gelijkspel op, allemaal op vreemde bodem. De terugkeer in eigen land liep donderdag tegen de Grieken uit op een sof voor Oranje. Na elf interlands onder Blind is de balans precies in evenwicht: vijf overwinningen, vijf nederlagen en één remise.