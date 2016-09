Blind: Oranje moet er tegen Zweden wel staan

EINDHOVEN - Al in de eerste wedstrijd na het gemiste EK incasseerde Danny Blind weer een teleurstelling. De bondscoach zag het Nederlands elftal donderdag in een oefenduel verliezen van Griekenland (1-2).

Door ANP - 1-9-2016, 23:27 (Update 1-9-2016, 23:57)

Blind baalde van de nederlaag, maar hield ook de moed erin. ,,Dit is een tik, maar dit is een vriendschappelijke wedstrijd. Het gaat er om hoe we dinsdag tegen Zweden spelen. In deze wedstrijd konden we geen punten winnen of verliezen, tegen Zweden wel. Dan moeten we er staan.''

De manier waarop Oranje de doelpunten weg gaf, baarde Blind wel zorgen op weg naar het duel in Solna. Bij het eerste doelpunt van de Grieken zagen Daley Blind, Jeffrey Bruma en Joël Veltman er niet goed uit. Bij de tweede treffer schutterden Bruma en doelman Jeroen Zoet. ,,Er werden grote fouten gemaakt'', erkende de bondscoach.

Blind was aanvankelijk van plan om tegen Zweden met ongeveer dezelfde basisformatie te gaan starten als die tijdens de mislukte test met de Grieken. ,,We wilden weinig wijzigen. Maar we gaan nu alles weer rustig analyseren. Ook die fouten natuurlijk. En als ik denk dat we meer kans hebben om te winnen met andere spelers, dan zal ik het niet nalaten om te wisselen.''

,,De hoofden van de spelers moeten zo snel mogelijk leeg'', oordeelde de bondscoach. ,,Ze moeten hier niet in blijven hangen. Voor het EK hebben we vier uitduels gespeeld en geen een keer verloren. Dat goede gevoel hebben we helaas niet kunnen meenemen. Dat is jammer.''