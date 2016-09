Zweden doet kaarten voor Oranje in uitverkoop

STOCKHOLM - De Zweedse voetbalbond heeft de toegangskaarten voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen het Nederlands elftal in de aanbieding gedaan. De bond besloot de prijzen van de tickets te verlagen, met de bedoeling om de Friends Arena in Solna toch vol te krijgen. Voor het weekeinde waren 'slechts' 30.000 kaartjes verkocht voor de eerste wedstrijd in de WK-kwalificatie.

Door ANP - 4-9-2016, 13:40 (Update 4-9-2016, 13:40)

Het nationale stadion van Zweden in Solna, ten noorden van Stockholm, biedt plaats aan ruim 50.000 toeschouwers. De Zweedse bond hoopt de fans met een gereduceerd tarief, slechts 20 in plaats van de oorspronkelijke 40 euro, te verleiden om dinsdag naar de Friends Arena te komen. De wedstrijd begint om 20.45 uur.