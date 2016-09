Zweden: even wennen zonder Zlatan

ANP Zweden: even wennen zonder Zlatan

SOLNA - Jimmy Durmaz moet nog even wennen aan het idee. Maar de Zweedse middenvelder en zijn ploeggenoten moeten het toch echt zonder Zlatan Ibrahimovic stellen als Oranje dinsdag op bezoek komt voor het eerste duel in de WK-kwalificatie. ,,Hij trok alle aandacht en nam alle druk bij ons weg. Nu moeten we die druk maar over de hele ploeg verdelen'', vertelde hij zondag na de training aan verslaggevers uit zijn land.

Door ANP - 4-9-2016, 15:10 (Update 4-9-2016, 15:17)

Durmaz had de vertrokken superspits laatst nog aan de lijn. ,,Jouw plaats in de eetzaal is nog leeg'', zei hij. ,,Er is dus nog ruimte als je terug wil komen.'' Maar Ibrahimovic heeft zijn beslissing genomen. Hij wil zich helemaal concentreren op zijn nieuwe club Manchester United. Het is aan de nieuwe bondscoach Janne Andersson om het vertrek van Zlatan zo goed mogelijk op te vangen. De opvolger van Erik Hamrén hoopt dat andere spelers opstaan.

Soms kan het wel eens bevrijdend werken als de grote vedette er niet bij is. Dan hoeven niet alle ballen naar hem en kan het team wel eens excelleren. Dat gebeurde vorig seizoen ook wel eens bij Paris Saint-Germain, zelfs in de Champions League. ,,Ja, dat zal allemaal wel'', reageert Wesley Sneijder op die stelling. ,,Maar zonder Ibrahimovic zag ik Paris Saint-Germain laatst al wel verliezen in de competitie. Dat gebeurde bijna nooit met hem er bij.''

Zweden ziet ook kansen tegen Nederland. Assistent-bondscoach Peter Wettergren zag Nederland donderdag van Griekenland verliezen (1-2). ,,Ze begonnen goed en wilden snel druk zetten, maar bij balverlies zijn ze dan wel kwetsbaar'', stelde de trainer die ook Andreas Isaksson, Erik Johansson, Kim Källström en Pontus Wernbloom na het EK zag afzwaaien.