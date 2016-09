Kroatië en Turkije in evenwicht

ZAGREB - Het eerste WK-kwalificatieduel in groep I tussen Kroatië en Turkije heeft maandagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel in Zagreb eindigde in 1-1. Ivan Rakitic opende voor de thuisploeg in de 44e minuut de score. Nog voor de rust maakte Hakan Calhanoglu gelijk.

5-9-2016

Finland bleef tegen debutant Kosovo steken op 1-1. Paulus Arajuuri scoorde na ruim een kwartier voor de Finnen. Voor Kosovo was het de eerste kwalificatiewedstrijd ooit. Het Balkanland, dat zichzelf in 2008 onafhankelijk van Servië verklaarde, werd in mei van dit jaar aangenomen als lid van de wereldvoetbalbond FIFA. Tot op de dag van de wedstrijd bestond er grote onzekerheid over het elftal dat in Finland zou aantreden.

Een paar uur voor het begin van de wedstrijd kregen nog zes spelers toestemming om voor Kosovo uit te komen, ondanks eerdere internationale wedstrijden voor andere landen. Onder hen bevond zich Milot Rashica van Vitesse, die in Turku ook meteen een basisplaats kreeg. Bersant Celina (FC Twente) begon op de bank, maar mocht in de 66e minuut invallen. De eerste interlandgoal van Kosovo kwam op naam van Valon Berisha, die na een uur een strafschop benutte.

Het duel tussen Oekraïne en IJsland eindigde eveneens in 1-1.