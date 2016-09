Antonia keert terug bij Go Ahead Eagles

ANP Antonia keert terug bij Go Ahead Eagles

GRONINGEN - Jarchinio Antonia keert na zijn uitstapje naar FC Groningen terug bij Go Ahead Eagles. De club uit Deventer kan de buitenspeler transfervrij overnemen omdat zijn contract bij de Groningers eind augustus werd ontbonden.

Door ANP - 6-9-2016, 18:31 (Update 6-9-2016, 18:31)

Antonia (25) verhuisde in 2014 van Go Ahead Eagles naar FC Groningen en kwam vorig seizoen nog zeventien keer in actie in de competitie maar dit seizoen was er weinig perspectief meer voor hem.

Donderdag sluit Antonia zich weer aan bij de Eagles. ,,Ik kom terug als een meer volwassen speler'', zegt de voetballer. ,,Bij FC Groningen heb ik veel ervaring opgedaan. Na mijn vertrek had ik één duidelijk doel: gewoon weer lekker voetballen en belangrijk zijn voor een team. Het is mooi dat ik hier nog steeds zo gewaardeerd word'', zegt hij over de vele berichten die hij kreeg van supporters.

Go Ahead Eagles biedt hem een contract voor één seizoen. ,,Het was een buitenkans om onze aanval van een extra impuls te voorzien'', reageerde technisch manager Dennis Bekking dinsdag.