Lukaku leidt België naar winst op Cyprus

NICOSIA - Het Belgische voetbalelftal is de kwalificatiestrijd voor het wereldkampioenschap voetbal in 2018 begonnen met een overwinning op Cyprus. In Nicosia was Romelu Lukaku dinsdagavond belangrijk voor de Rode Duivels. De 23-jarige spits van Everton die van de nieuwe Belgische bondscoach de voorkeur kreeg boven Divock Origi maakte twee doelpunten, beide keren met het hoofd uit een rebound. Yannick Carrasco zorgde voor de eindstand: 0-3. Invaller Michy Batshuayi miste in de slotminuut nog een penalty namens de Belgen.

Door ANP - 6-9-2016, 22:51 (Update 6-9-2016, 23:15)

Voor Martinez is het zijn eerste overwinning als bondscoach van België. De Spanjaard moest vorige week bij zijn debuut in een oefenwedstrijd tegen Spanje een 2-0 nederlaag incasseren.

In dezelfde groep speelde Gibraltar zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd ooit. Het ministaatje is pas recent toegelaten tot wereldvoetbalbond FIFA en ontving dinsdagavond Griekenland. De Grieken moesten nog een gelijkmaker slikken (1-1) maar knokten zich in de slotfase van de eerste helft al naar een riante voorsprong en de eindstand: 4-1. Bosnië had voor eigen publiek weinig moeite met Estland: 5-0.