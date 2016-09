Sneijder: geluk was niet aan onze zijde

SOLNA - Aanvoerder Wesley Sneijder meent dat het Nederlands elftal dinsdagavond het meest recht had op de overwinning tegen Zweden (1-1) maar hij constateerde dat geluk simpelweg ontbrak. De middenvelder doelde op de ongelukkige tegentreffer, het aantal gemiste kansen en een afgekeurd doelpunt in de slotfase. ,,Er was één ploeg die recht had op drie punten en dat waren wij, maar het geluk was niet aan onze zijde'', reageerde Sneijder.

Door ANP - 6-9-2016, 23:05 (Update 6-9-2016, 23:05)

De captain van Oranje meent dat een treffer van Bas Dost in de slotfase onterecht werd afgekeurd door de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato . ,,Hij gebruikt zijn lichaam goed en knikt goed binnen en dat had een verdiende overwinning moeten zijn'', zei Sneijder bij de NOS.

Hij complimenteerde zijn ploeggenoten: ,,We hebben pech gehad maar we zijn blijven knokken voor de gelijkmaker en zelfs de winst. We verliezen niet maar ik had toch meer willen hebben'', sloot hij zijn reactie af in mineur.