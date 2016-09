Altidore schiet Amerikanen ronde verder

JACKSONVILLE - Jozy Altidore heeft de Amerikaanse voetbalploeg dinsdag naar de laatste ronde van de WK-kwalificatie geschoten. De 26-jarige spits, die in het verleden furore maakte bij AZ, leidde het elftal van bondscoach Jürgen Klinsmann in Jacksonville met twee doelpunten langs Trinidad en Tobago (4-0). 'Team USA' eindigde daardoor bovenaan in de groep, met twee punten meer dan Trinidad en Tobago.

Door ANP - 7-9-2016, 8:14 (Update 7-9-2016, 8:14)

De nummers één en twee van de drie groepen strijden in de vijfde en beslissende ronde van de WK-kwalificatie voor de Concacaf, de landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, om drie tickets naar Rusland 2018. De Amerikanen treffen naast Trinidad en Tobago ook Mexico, Honduras, Costa Rica en Panama.

Mexico sloot de vierde kwalificatieronde af met een doelpuntloos gelijkspel tegen Honduras, nadat het daarvoor alle wedstrijden had gewonnen. PSV-verdediger Héctor Moreno, die net als ploeggenoot Andrés Guardado een basisplaats had, miste in blessuretijd een enorme kans op de winnende treffer in het Azteken-stadion van Mexico-Stad.