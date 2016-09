Ryan Babel per direct weg uit Emiraten

AL AIN - Ryan Babel is per direct weg bij voetbalclub Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten. De 29-jarige aanvaller heeft zijn contract bij de club laten ontbinden.

Door ANP - 8-9-2016, 17:09 (Update 8-9-2016, 17:09)

Babel had nog een contract tot het einde van het seizoen maar was dit kalenderjaar nog niet in actie gekomen. Volgens zijn zaakwaarnemer Winnie Haatrecht zijn er afspraken niet nagekomen, maar verdere details daarover wil hij niet geven. Babel is transfervrij en kan nu op zoek naar een nieuwe club. ,,Ryan wil voetballen, dat is duidelijk'', laat Haatrecht aan Voetbal International weten.

Babel kwam sinds 2015 acht keer uit voor Al Ain. De 42-voudig international speelde eerder voor Ajax, Kasimpasa uit Turkije, Hoffenheim en Liverpool. In het seizoen 2012-2013 was hij even terug in Amsterdam.