PEC Zwolle strikt clubloze Holla

ZWOLLE - PEC Zwolle heeft Danny Holla opgepikt. De clubloze middenvelder verbond zich donderdag voor één jaar aan de club uit de hoofdstad van Overijssel. Holla (28) liet eerder deze zomer zijn contract ontbinden bij de Engelse club Brighton & Hove Albion. PEC Zwolle kon de verdedigende middenvelder daardoor ook buiten de transferperiode aantrekken.

Door ANP - 8-9-2016, 19:18 (Update 8-9-2016, 19:18)

Holla speelde aan het begin van zijn carrière al even in Zwolle. Tijdens het seizoen 2007-2008 droeg hij een half jaar het blauw en wit van PEC Zwolle, als huurling van FC Groningen. De middenvelder groeide daarna uit tot een vaste kracht bij Groningen onder Ron Jans, de huidige hoofdtrainer van PEC Zwolle. Holla speelde ook voor VVV-Venlo en ADO Den Haag voordat hij in 2014 overstapte naar Engeland.

,,Het voelt goed om bij PEC Zwolle terug te keren'', zei Holla donderdag.